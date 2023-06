Éclat(s) de rue 2023 OFF : L’invisible pour les yeux Place Saint-Sauveur Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) de rue accueille cette année 6 jeunes compagnies, dont quelques premières créations, dans le cadre de la programmation Off. Un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi 26 août à 22h le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée dans le In de la saison 2024 d’Eclat(s) de rue.

L’invisible pour les yeux, par la compagnie Duo 2 travair

C’est l’histoire d’une rencontre… Entre deux mondes. Entre deux êtres. Entre la grisaille et la lumière. Métro, boulot, dodo. Emprisonnés dans une routine qui se répète inlassablement, on ne voit pas le temps qui passe. La vie devient mécanique, froide, grisâtre, sans lumière… Un passant croisé au hasard tentera coûte que coûte de faire bifurquer ce chemin déjà tout tracé. La jonglerie et les acrobaties, sur terre et dans les airs, seront autant d’arguments pour échapper à cette triste routine.

Tout public à partir de 8 ans – 45 mn.

Vendredi 2023-08-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-26 15:45:00. .

Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



This year, Éclat(s) de rue welcomes 6 young companies, including some first creations, as part of its Off program. A jury, made up of volunteer spectators, will award the Off prize on Saturday August 26 at 10pm. The selected company will be programmed as part of Eclat(s) de rue’s 2024 season.

L’invisible pour les yeux, by company Duo 2 travair

This is the story of an encounter… Between two worlds. Between two people. Between greyness and light. Subway, work, bed. Imprisoned in a routine that repeats itself tirelessly, we can’t see time passing. Life becomes mechanical, cold, grayish, lightless… A random passer-by will try, at all costs, to change the path that has already been mapped out. Juggling and acrobatics, on the ground and in the air, will be all the arguments needed to escape this sad routine.

For all ages 8 and up – 45 min

Este año, Éclat(s) de rue acoge en el marco de su programa Off a 6 jóvenes compañías, entre las que se encuentran algunas debutantes. Un jurado compuesto por espectadores voluntarios otorgará el premio Off el sábado 26 de agosto a las 22.00 horas. La compañía ganadora participará en la temporada 2024 de Eclat(s) de rue.

L’invisible pour les yeux, por Duo 2 travair

Esta es la historia de un encuentro… Entre dos mundos. Entre dos personas. Entre el gris y la luz. Metro, trabajo, cama. Prisioneros de una rutina que se repite sin cesar, no vemos pasar el tiempo. La vida se vuelve mecánica, fría, grisácea, sin luz… Un transeúnte cualquiera intentará, a toda costa, cambiar el camino ya trazado. Malabares y acrobacias, por tierra y por aire, serán argumentos para escapar de esta triste rutina.

Para todos los públicos a partir de 8 años – 45 minutos

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des Off-Programms 6 junge Theatergruppen, darunter einige Erstaufführungen. Eine Jury, die aus freiwilligen Zuschauern besteht, wird am Samstag, den 26. August um 22 Uhr den Off-Preis verleihen. Die ausgewählte Kompanie wird im Rahmen der Saison 2024 von Eclat(s) de rue auf dem Programm stehen.

L’invisible pour les yeux (Unsichtbar für die Augen), von der Kompanie Duo 2 travair

Es ist die Geschichte einer Begegnung… Zwischen zwei Welten. Zwischen zwei Wesen. Zwischen dem Grau und dem Licht. U-Bahn, Arbeit, Schlafen. Gefangen in einer Routine, die sich unaufhörlich wiederholt, merkt man nicht, wie die Zeit vergeht. Das Leben wird mechanisch, kalt, grau, lichtlos… Ein zufällig vorbeikommender Passant versucht um jeden Preis, diesen bereits vorgezeichneten Weg zu kreuzen. Jonglieren und Akrobatik, sowohl am Boden als auch in der Luft, sind Argumente, um dieser traurigen Routine zu entfliehen.

Für alle ab 8 Jahren – 45 Min

