Le Givré de Nay Place Saint-Roch Nay, 3 mars 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03

37ème édition du GIVRÉ DE NAY une manifestation sportive organisée par l’association « les Givrés de Nay ».

Au programme, un semi-marathon de 211km (départ à 9h45 place St Roch), un 10 km route (départ à 10h00 place St Roch), tous deux labellisés FFA.

S’ajouteront une marche de 10 km (départ 10h05 place St Roch) et un trail de 15 km (départ à 10h05 place de la mairie)..

Place Saint-Roch

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay