Passerelle de Formation vers l’emploi Place Saint Roch Mont-de-Marsan, 20 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Mont de Marsan Agglo, le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion et Pôle Emploi mobilisent leurs réseaux pour accompagner les personnes recherchant une formation, une alternance, un apprentissage ou un emploi.

Entrée libre.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 12:00:00. .

Place Saint Roch

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mont de Marsan Agglo, the Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion and Pôle Emploi are mobilizing their networks to support people seeking training, work-study schemes, apprenticeships or jobs.

Free admission

Mont de Marsan Agglo, el Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion y Pôle Emploi movilizan sus redes para apoyar a las personas que buscan formación, formación en alternancia, aprendizaje o empleo.

Entrada gratuita

Mont de Marsan Agglo, der Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion und Pôle Emploi mobilisieren ihre Netzwerke, um Personen zu begleiten, die eine Ausbildung, ein duales Studium, eine Lehre oder einen Arbeitsplatz suchen.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-08 par OT Mont-de-Marsan