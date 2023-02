Boeuf et cantèra en prélude de Carnaval Place Saint-Roch, Mont-de-Marsan (40)

Lo carnaval au Mont-de-Marsan que s'apressa !!!

De 11h à 13h
Avant de démarrer les festivités carnavalesques, venez nous retrouver place St-Roch pour participer à un boeuf/cantèra au milieu du marché (l'association validada organisera ensuite ce temps de rencontre une fois par mois).

De 14h à 17H
Passa-carrèra dans les rues de la ville au son de Carnaval qu'es un brave òmi et Quaresma.

17h30
Bal sur la place de la mairie animé par les professeurs du département musiques traditionnelles du Conservatoire des Landes

