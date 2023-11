EXPOSITION DANS LA TERRE, DANS L’AIR ET DANS L’EAU DE LEE CHIA Place Saint-Ravy Montpellier, 2 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition Dans l’air, dans la terre et dans l’eau, de l’artiste taïwanaise Lee Chia présentée du 2 au 21 décembre 2023..

2023-12-02 fin : 2023-12-21

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Espace Saint-Ravy is delighted to welcome the exhibition Dans l?air, dans la terre et dans l?eau, by Taiwanese artist Lee Chia, presented from December 2 to 21, 2023.

El Espace Saint-Ravy se complace en acoger la exposición Dans l’air, dans la terre et dans l’eau, del artista taiwanés Lee Chia, del 2 al 21 de diciembre de 2023.

Der Espace Saint-Ravy freut sich, die Ausstellung Dans l’air, dans la terre et dans l’eau der taiwanesischen Künstlerin Lee Chia vom 2. bis 21. Dezember 2023 zu beherbergen.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT MONTPELLIER