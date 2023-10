EXPOSITION « TRADUCTION, UN SENS » DE YURI SOHN, YISEUL BAE ET DASEUL WOO Place Saint-Ravy Montpellier, 28 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition 엉성한 Traduction, un sens 한 번역 qui présente le travail de trois artistes coréennes : Yuri Sohn, Yiseul Bae et Daseul Woo du 28 octobre au 19 novembre 2023 dans le cadre du neuvième pré-festival franco-coréen : Corée D’ici (7-19 novembre 2023)..

2023-10-28 fin : 2023-11-19 . .

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Espace Saint-Ravy is delighted to welcome the exhibition ??? Traduction, un sens ?? presenting the work of three Korean artists: Yuri Sohn, Yiseul Bae and Daseul Woo from October 28 to November 19, 2023, as part of the ninth French-Korean pre-festival: Corée D?ici (November 7-19, 2023).

El Espace Saint-Ravy se complace en acoger la exposición « Traduction, un sens » Traduction, un sens?? que presenta la obra de tres artistas coreanos: Yuri Sohn, Yiseul Bae y Daseul Woo del 28 de octubre al 19 de noviembre de 2023 en el marco del noveno prefestival franco-coreano: Corée D?ici (7-19 de noviembre de 2023).

Der Espace Saint-Ravy freut sich, die Ausstellung ? Traduction, un sens?? zu präsentieren, die die Arbeit der drei koreanischen Künstlerinnen Yuri Sohn, Yiseul Bae und Daseul Woo vom 28. Oktober bis 19. November 2023 im Rahmen des neunten koreanisch-französischen Pre-Festivals: Corée D?ici (7.-19. November 2023) zeigt.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MONTPELLIER