EXPOSITION « INSOMNIA » DE VÉRONIQUE RIVERA Place Saint-Ravy Montpellier, 29 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Exposition de Véronique Rivera Insomnia présentée à l’Espace Saint-Ravy du 29 juillet au 20 août 2023, invite à un voyage à la lisière du vrai et du songe.

2023-07-29 fin : 2023-08-20 . .

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Véronique Rivera?s exhibition Insomnia, presented at Espace Saint-Ravy from July 29 to August 20, 2023, invites you on a journey to the edge of reality and dream

La exposición Insomnia de Véronique Rivera, que podrá visitarse en el Espace Saint-Ravy del 29 de julio al 20 de agosto de 2023, invita a realizar un viaje al límite entre la realidad y el sueño

Véronique Riveras Ausstellung Insomnia, die vom 29. Juli bis zum 20. August 2023 im Espace Saint-Ravy zu sehen ist, lädt zu einer Reise an den Rand von Realität und Traum ein

Mise à jour le 2023-07-19 par OT MONTPELLIER