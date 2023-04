EXPOSITION « ELOGE DU VIDE » Place Saint-Ravy, 6 mai 2023, Montpellier.

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir l’exposition « Eloge du vide » de Misa ATO du 6 au 28 mai 2023.

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Espace Saint-Ravy is pleased to welcome the exhibition « In Praise of the Void » by Misa ATO from May 6 to 28, 2023

El Espace Saint-Ravy se complace en acoger la exposición « Eloge du vide » de Misa ATO del 6 al 28 de mayo de 2023

Der Espace Saint-Ravy freut sich, die Ausstellung « Eloge du vide » von Misa ATO vom 6. bis 28. Mai 2023 zu beherbergen

