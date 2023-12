Soirée musicale et littéraire : « Chansons d’Amour, l’Amour des Chansons » Place Saint-Pierre Touques, 5 janvier 2024, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 18:00:00

fin : 2024-01-05

Soirée orchestrée par Vladimir Fédérovski et accompagnée du Trio Kabak, virtuose de la musique folklorique.

A partir des souvenirs de ses rencontres avec des personnalités extraordinaires, Vladimir Fédorovski raconte des histoires, souvent secrètes, mal ou peu connues, évoquant le rôle exceptionnel des grandes personnalités du monde politique et culturel de Mitterrand à Chirac, de Dali à Aragon, marquées par leurs chansons d’amour préférées dans le tissage et le métissage des relations en Europe.

Un voyage inédit qui marquera le destin de l’auteur. Dans le droit fil du célèbre best-seller de Vladimir Fédorovski « Le roman de Saint-Pétersbourg », cette ode à l’art et à l’amour nous invite au rêve et au voyage pour prolonger les fêtes de Noël…

Vladimir FÉDOROVSKI fut un influent diplomate, attaché culturel à Paris, puis porte-parole de la Pérestroïka. Aujourd’hui, il est l’écrivain d’origine russo-ukrainienne le plus édité en France. Ses livres, notamment « Le Roman de Saint Pétersbourg », sont devenus des bests sellers. Et son dernier livre « Le diplomate venu du froid » aux éditions Balland, sera présenté pendant cette soirée..

Place Saint-Pierre Église Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie



