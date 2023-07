Salon Estival du Bien-être et du Bio du 14 au 16 juillet 2023 Place Saint-Pierre Senlis, 7 juillet 2023, Senlis.

Salon Estival du Bien-être et du Bio du 14 au 16 juillet 2023 7 – 9 juillet Place Saint-Pierre Entrée libre

A SENLIS, ville royale entourée de forets où il fait bon vivre, située à 40km de Paris, entourée de forêts, nous lançons le salon Estival du bien-être et du bio du 14 au 16 juillet 2023.

Un rendez-vous incontournable du Bien-être et du Bio de la région, le plus gros salon de l’Oise.

75 exposants, tous engagés dans une démarche créative, bio et spirituelle, heureux de vous accueillir du 14 au 16 juillet pour une expérience unique et vous faire découvrir leur produits et services. Entrée gratuite.

Notre salon est une occasion parfaite pour prendre soin de votre corps et votre esprit.

Faites la rencontre des professionnels, artisans, coachs, praticiens, créateurs, thérapeutes, énergéticiens…et partagez avec eux un moment hors du temps dans un lieu unique et magique.

Ce qui vous attends lors du salon :

75 exposants

Des dizaines de conférences gratuites.

Petite restauration sur place.

QUATRE UNIVERS

Univers bien-être :

santé au naturel, litho thérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport..

Univers des médecines douces et alternatives :

Reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésie, soin, naturopathie.

L’univers bio :

produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CDB, pierres naturelles.

Les Arts divinatoire :

Cartomancie, tarot, chiromancie, astrologie, médiumnité

Heures d’ouvertures :

Vendredi 14 juillet de 10h à 21h

Samedi 15 juillet de 10h à 19h

Dimanche 16 juillet de 10h à 19h

Place Saint-Pierre Place Saint-Pierre 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T21:00:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

