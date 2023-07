BACK TO THE KITSCH Place Saint Pierre Saumur, 25 août 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

« Ce soir, Boris est chez lui ! Il a éteint toutes les lumières. Il a son p’tit pantalon à pattes d’eph’ rouge, pompes blanches. Ce soir, attention, Boris danse ! Ce soir, chez Boris : événement ! C’est Soirée disco ! Go, go, go ! Chaud, Boris ! »..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Place Saint Pierre

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« Tonight, Boris is home! He’s turned off all the lights. He’s wearing his little red bell-bottoms and white pumps. Tonight, watch out, Boris is dancing! Tonight, at Boris’s place: an event! It’s disco night! Go, go, go! Hot, Boris!

« ¡Esta noche, Boris está en casa! Ha apagado todas las luces. Se ha puesto sus pantaloncitos rojos y sus zapatos blancos. ¡Cuidado esta noche, Boris está bailando! ¡Esta noche, en casa de Boris, es un acontecimiento! ¡Es noche de discoteca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caliente, Boris!

« Heute Abend ist Boris zu Hause! Er hat alle Lichter ausgeschaltet. Er hat seine kleine rote Schlaghose und weiße Schuhe an. Heute Abend: Achtung, Boris tanzt! Heute Abend bei Boris: Event! Es ist Diskoabend! Los, los, los! Heiß, Boris! ».

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire