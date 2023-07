LE TEMPS CLASSIQUE Place Saint Pierre Saumur, 20 août 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Avec le Temps Classique, Effervescences vous propose de vivre un instant esthétique, une parenthèse enchantée au coeur de l’été saumurois..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 19:45:00. .

Place Saint Pierre

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With Temps Classique, Effervescences invites you to experience an aesthetic moment, an enchanted interlude in the heart of the saumurois summer.

Con Temps Classique, Effervescences le invita a vivir un momento estético, un interludio encantado en pleno verano saumurois.

Mit Le Temps Classique bietet Ihnen Effervescences die Möglichkeit, einen ästhetischen Moment zu erleben, eine verzauberte Klammer im Herzen des Sommers in Saumur.

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire