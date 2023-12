LA BOUCLE CENTAURIENNE PLACE SAINT PIERRE Pertuis, 9 décembre 2023 15:00, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Le club des Centaures organise sa course à pied festive.

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . .

PLACE SAINT PIERRE

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Centaures club organizes its festive run

El club Centauros organiza su carrera festiva

Der Centauren-Club veranstaltet seinen Festlauf

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme de Pertuis