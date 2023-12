Spectacle : Faut qu’on parle ! Place Saint-Pierre Orthez, 30 mars 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Avec Arnaud Demanche.

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.

Il est vraiment temps de se reparler !.

Avec Arnaud Demanche.

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.

Il est vraiment temps de se reparler !

Avec Arnaud Demanche.

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.

Il est vraiment temps de se reparler !

EUR.

Place Saint-Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par OT Coeur de Béarn