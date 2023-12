Conférence et lectures Place Saint-Pierre Orthez, 10 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 17:30:00

fin : 2024-02-10

Dans le cadre de son centenaire, l’Académie de Béarn organise avec la Ville d’Orthez et la Bibliothèque sonore d’Orthez, une rencontre académique autour de trois figures fondatrices de l’Académie de Béarn et originaires d’Orthez.

Des membres de l’Académie, que préside Marc Bélit, évoqueront les destins académiques du Béarn avant d’évoquer la vie et de l’oeuvre de Pierre Lasserre, essayiste, professeur d’université, critique littéraire, et premier président de l’Académie de Béarn.

La vie et de l’oeuvre de Francis Planté, surnommé « le dieu du piano », seront évoquées avec notamment la diffusion de deux petits films révélant cet immense pianiste qui fut fondateur de l’Académie de Béarn.

Enfin, l’existence talentueuse de l’homme de lettres natif d’Orthez, Jean-Louis Curtis, prix Goncourt et académicien français sera rappelée, via des témoignages et des lectures d’extraits..

Place Saint-Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-16 par OT Coeur de Béarn