Téléthon : Spectacle de danse Place Saint-PIerre Orthez, 8 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Avec l’Atelier de danse des Capucins et la Tuna Junior de l’école de musique..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place Saint-PIerre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the Atelier de danse des Capucins and the Tuna Junior from the music school.

Con el taller de danza Capucins y la Tuna Junior de la escuela de música.

Mit dem Atelier de danse des Capucins und der Tuna Junior der Musikschule.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Coeur de Béarn