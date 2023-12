Galerie & Exposition – La Maison de Léa Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Galerie & Exposition – La Maison de Léa Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-23 20:00:00 La Maison de Léa propose une galerie / boutique / exposition du 16 au 23 décembre de 14h à 20h. Les artistes seront :

– Les saisons, de Frederique Thenaisy

– Les livres, de Laure Keesing

– Les petits papiers, d’Elodie Berton-boitel

– Les chantournages, de Fabienne Grenet

– Les dessins, serie « chemins creux » de Léa

– Les femmes, de Gilles Thibault.

La Maison de Léa propose une galerie / boutique / exposition du 16 au 23 décembre de 14h à 20h. Les artistes seront :

– Les saisons, de Frederique Thenaisy

– Les livres, de Laure Keesing

– Les petits papiers, d’Elodie Berton-boitel

– Les chantournages, de Fabienne Grenet

– Les dessins, serie « chemins creux » de Léa

– Les femmes, de Gilles Thibault

La Maison de Léa propose une galerie / boutique / exposition du 16 au 23 décembre de 14h à 20h. Les artistes seront :

– Les saisons, de Frederique Thenaisy

– Les livres, de Laure Keesing

– Les petits papiers, d’Elodie Berton-boitel

– Les chantournages, de Fabienne Grenet

– Les dessins, serie « chemins creux » de Léa

– Les femmes, de Gilles Thibault EUR.

Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn Détails Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64400 Lieu Place Saint-Pierre Adresse Place Saint-Pierre Ville Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Latitude 43.18861 Longitude -0.60495 latitude longitude 43.18861;-0.60495

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie/