Vide grenier du Centre Social La Haüt Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 1 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Vide grenier organisé par le Centre Social « La Haüt » avec un maximum de 90 exposants. Inscriptions possibles dès le 5 septembre..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Centre Social « La Haüt » with a maximum of 90 exhibitors. Registration opens on September 5.

Venta de garaje organizada por el Centro Social « La Haüt » con un máximo de 90 tenderos. La inscripción se abre el 5 de septiembre.

Vom Sozialzentrum « La Haüt » organisierter Flohmarkt mit bis zu 90 Ausstellern. Anmeldungen sind ab dem 5. September möglich.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn