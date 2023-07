Quartiers d’été – Cabanes Cie Cailloux Sauvages Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 17 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Une installation spectaculaire ludique et rouge, à vivre en famille !

En déambulant entre les cabanes, vous découvrirez de multiples invitations : jouer à se faire peur en épiant par la fenêtre de la cabane de Baba Yaga, chercher un mystérieux lapin autour de celle d’Alice, découvrir de mystérieux voyageurs dans la cabane des moineaux, dessiner sur les murs de La cabane d’expression, bouquiner dans la Cabane des trois ours, se déguiser dans la cabane des enfants perdus, et jour dans le Pop Up Playground…

Au coeur de ce petit village, le Bar à mômes sera l’endroit parfait pour picorer ou siroter à l’ombre des platanes..

2023-08-17 fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A spectacular red installation for the whole family!

As you wander between the cabins, you’ll discover a whole host of invitations: spy through the window of Baba Yaga’s cabin, look for a mysterious rabbit around Alice’s cabin, discover mysterious travelers in the Sparrow cabin, draw on the walls of La cabane d’expression, read a book in the Three Bears cabin, dress up in the Lost Children’s cabin, and play in the Pop Up Playground…

In the heart of this little village, the Bar à mômes is the perfect place to enjoy a snack or a sip in the shade of the plane trees.

Una instalación espectacular, divertida y roja para disfrute de toda la familia

Deambulando entre las cabañas, descubrirá un montón de invitaciones para jugar: espiar por la ventana de la cabaña de Baba Yaga, buscar un conejo misterioso en la cabaña de Alicia, descubrir viajeros misteriosos en la cabaña del Gorrión, dibujar en las paredes de la cabaña de la Expresión, leer un libro en la cabaña de los Tres Osos, disfrazarse en la cabaña de los Niños Perdidos y jugar en el Pop Up Playground…

En el corazón de este pueblecito, el Bar à mômes es el lugar perfecto para disfrutar de un tentempié o una bebida a la sombra de los plátanos.

Eine spektakuläre, spielerische und rote Installation, die Sie mit der ganzen Familie erleben können!

Beim Schlendern zwischen den Hütten entdecken Sie zahlreiche Einladungen: Spielen Sie Angst und Schrecken, indem Sie aus dem Fenster von Baba Yagas Hütte spähen, suchen Sie ein geheimnisvolles Kaninchen rund um Alices Hütte, entdecken Sie mysteriöse Reisende in der Spatzenhütte, zeichnen Sie an den Wänden von La cabane d’expression, schmökern Sie in der Cabane des trois ours, verkleiden Sie sich in der Cabane des enfants perdus, und tummeln Sie sich auf dem Pop Up Playground…

Im Herzen dieses kleinen Dorfes ist die Bar à mômes der perfekte Ort, um im Schatten der Platanen zu picken oder zu schlürfen.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn