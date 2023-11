Fanfare Roller Brass Band Place Saint-Pierre Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 11:00 13:00

Gratuit : oui

Spectacle. Les musiciens du Roller Brass Band conjuguent l’aspect ludique des acrobaties sur rollers et une technicité musicale folle sur de la funk, salsa, variété française et américaine, avec des reprises de Toto, Mickael Jackson, Joe Dassin et bien plus encore ! La seule fanfare sur patins au monde ! Dans le cadre du Voyage en hiver

Place Saint-Pierre Centre-ville Nantes 44000