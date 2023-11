Concert : Ensemble musical Famille Voisin Place Saint Pierre Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Concert : Ensemble musical Famille Voisin Place Saint Pierre Montluçon, 2 décembre 2023, Montluçon. Montluçon,Allier Musiques traditionnelles pour fêter Noël..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Place Saint Pierre Église Saint Pierre

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional music to celebrate Christmas. Música tradicional para celebrar la Navidad. Traditionelle Musik zur Feier des Weihnachtsfestes. Mise à jour le 2023-11-13 par OTI Vallée du Coeur de France Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Place Saint Pierre Adresse Place Saint Pierre Église Saint Pierre Ville Montluçon Departement Allier Lieu Ville Place Saint Pierre Montluçon latitude longitude 46.341032;2.602929

Place Saint Pierre Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/