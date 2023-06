Le Crescent Place Saint-Pierre Mâcon, 28 juin 2023, Mâcon.

Mâcon,Saône-et-Loire

Salle de concert jazz & musiques actuelles.

L’accueil & point billetterie est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30..

Place Saint-Pierre

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Concert hall for jazz and contemporary music.

The reception & ticketing desk is open every Wednesday and Friday from 1.30 pm to 5.30 pm.

Sala de conciertos de jazz y música contemporánea.

La recepción y venta de entradas está abierta todos los miércoles y viernes de 13.30 a 17.30 horas.

Konzertsaal für Jazz und aktuelle Musik.

Der Empfang & Kartenverkauf ist mittwochs und freitags von 13:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès