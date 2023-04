Petit Marché du Quartier Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 1 janvier 2023, Graulhet.

Quelques commerçants alimentaires vous proposent leurs produits locaux et légumes en circuit court..

2023-01-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Saint-Pierre Quartier Saint-Pierre

Graulhet 81300 Tarn Occitanie



Some food merchants offer you their local products and vegetables in short circuit.

Algunos comerciantes de alimentos ofrecen sus productos locales y verduras en un circuito corto.

Einige Lebensmittelhändler bieten Ihnen ihre lokalen Produkte und Gemüse in kurzen Vertriebswegen an.

Mise à jour le 2022-07-19 par Office de Tourisme La Toscane Occitane