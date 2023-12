Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Place Saint Pierre Gourdon, 4 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des producteurs de Pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés.

Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs..

2024-07-04 08:30:00 fin : 2024-07-04 12:30:00. .

Place Saint Pierre Tourisme et Terroir

Gourdon 46300 Lot Occitanie



The Marché des Producteurs de Pays (Country Producers’ Markets) guarantee products directly from the producer to the consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farmers or craftsmen, the Marché des Producteurs de Pays is a warm and colourful place of welcome.

They fully enhance the richness and diversity of our terroirs.

Los Marchés des Producteurs de Pays garantizan el producto directo, del productor al consumidor, con la ventaja añadida de la convivencia y el intercambio.

Los Marchés des Producteurs de Pays, reservados exclusivamente a los productores agrícolas y artesanos, son lugares cálidos y coloridos.

Muestran la riqueza y diversidad de nuestros terruños.

Die Märkte der Landwirte garantieren Produkte, die direkt vom Erzeuger zum Verbraucher gelangen, und bieten darüber hinaus Geselligkeit und Austausch.

Die Märkte der Landwirte, die ausschließlich Bauern oder Handwerkern vorbehalten sind, sind warme und farbenfrohe Orte des Empfangs.

Sie bringen den Reichtum und die Vielfalt unserer Regionen voll zur Geltung.

