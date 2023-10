Village de Noël à Gourdon Place Saint-Pierre Gourdon, 15 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Marché, artisanat, créations, ..Animations, illuminations, … Noël et sa magie!

Village ouvert du 15 au 24 Décembre 2023.

2023-12-15 fin : 2023-12-24 . EUR.

Place Saint-Pierre

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Market, handicrafts, creations, …Animations, illuminations, … Christmas magic!

Village open from December 15 to 24, 2023

Mercados, artesanía, creaciones, espectáculos, iluminaciones… La Navidad y toda su magia

Village abierto del 15 al 24 de diciembre de 2023

Markt, Kunsthandwerk, Kreationen, … Animationen, Illuminationen, … Weihnachten und sein Zauber!

Geöffnetes Dorf vom 15. bis 24. Dezember 2023

