Le marché de Moûtiers Place Saint Pierre et place du Marché Moûtiers, 2 janvier 2023, Moûtiers.

Moûtiers,Savoie

Les étals colorés et animés du marché raviront vos pupilles et vos papilles. Saveurs du terroir et convivialité sont au rendez-vous !

Mardi : marché alimentaire et produits manufacturés

Vendredi : marché alimentaire.

2023-01-02 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Saint Pierre et place du Marché

Moûtiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The colorful and lively stalls market will delight your pupils and your taste buds. Local flavors and conviviality are waiting for you !

Tuesday: food market and manufactured products

Friday: food market

Los coloridos y animados puestos del mercado harán las delicias de sus ojos y papilas gustativas. Los sabores locales y la convivencia están en el menú

Martes: mercado de alimentos y productos manufacturados

Viernes: mercado de alimentos

Die bunten und belebten Marktstände werden Ihre Pupillen und Ihren Gaumen erfreuen. Regionale Aromen und Geselligkeit sind hier an der Tagesordnung!

Dienstag: Lebensmittel- und Manufakturwarenmarkt

Freitag: Lebensmittelmarkt

