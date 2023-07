Concert – Ukandanz et Lasmaga Place Saint Pierre (devant le lycée) Die, 25 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

concerts style : éthiopian crunch et latino musette. Bar et frites maison sur place

Prix libre. Soirée organisée par le comité des réjouissances. Musique et restauration : Galettes à roulette et sorbets paysans..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Place Saint Pierre (devant le lycée)

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



concerts style: ethiopian crunch and latino musette. Bar and home fries on site

Free admission. Evening organized by the Comité des réjouissances. Music and food: Galettes à roulette and sorbets paysans.

estilo de los conciertos: crujiente etíope y musette latino. Bar y patatas fritas caseras in situ

Entrada gratuita. Velada organizada por la comisión de fiestas. Música y comida: Galettes à roulette y sorbetes campestres.

concerts style: Ethiopian crunch and latino musette. Bar und hausgemachte Pommes frites vor Ort

Der Preis ist frei. Abendveranstaltung, organisiert vom Comité des réjouissances. Musik und Verpflegung: Galettes à roulette und Bauernsorbets.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Pays Diois