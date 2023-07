Murder Party médiévale – Qui a assassiné le fou du duc ? Place Saint-Pierre Caen, 5 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Coline Goret, de Normandie à la loupe vous invite à prendre part à une murder party médiévale dans les rues du centre-ville de Caen.

1066 – À la veille du départ de Guillaume le Conquérant pour l’Angleterre, un meurtre a lieu dans le château. Tout peut basculer ! Le meurtrier doit être découvert pour être jugé. Mais à qui se fier ? À vous d’incarner les normands du moyen-âge pour démasquer le traitre et ses complices en étudiant les indices et en interrogeant les suspects !

La murder party sera assurée à partir de 14 inscrits. Si tel n’est pas le cas, un remboursement ou un report vous sera proposé. Activité proposée à partir de 12 ans. Durée : 2h..

2023-08-05 15:00:00 fin : 2023-08-05 17:00:00. .

Place Saint-Pierre

Caen 14000 Calvados Normandie



1066. On the eve of William?s departure for England, a murder takes place in the castle.

All hell could break loose! The murderer must be found and brought to trial. But who can we trust? It’s up to you to take on the role of medieval Normans and unmask the traitor and his accomplices by studying the clues and questioning the suspects!

A minimum of 14 participants is required for the Murder Party. If not, a refund or postponement will be offered.

Ages 12 and up. Duration: 2 hours

Coline Goret, de Normandie à la loupe, le invita a participar en una fiesta medieval de asesinatos en las calles del centro de Caen.

1066 – En vísperas de la partida de Guillermo el Conquistador hacia Inglaterra, se produce un asesinato en el castillo. Todo podría ponerse patas arriba Hay que encontrar al asesino y llevarlo a juicio. Pero, ¿en quién se puede confiar? De ti depende asumir el papel de un normando de la Edad Media y desenmascarar al traidor y a sus cómplices estudiando las pistas e interrogando a los sospechosos

Se requiere un mínimo de 14 personas para participar en la fiesta del asesinato. En caso contrario, se ofrecerá un reembolso o un aplazamiento. Edad mínima: 12 años. Duración: 2 horas.

Coline Goret von Normandie à la loupe lädt Sie dazu ein, an einer mittelalterlichen Murder Party in den Straßen der Innenstadt von Caen teilzunehmen.

1066 – Am Vorabend der Abreise Wilhelms des Eroberers nach England kommt es in der Burg zu einem Mord. Alles könnte sich ändern! Der Mörder muss entdeckt werden, damit er vor Gericht gestellt werden kann. Aber wem kann man trauen? Es liegt an Ihnen, in die Rolle der Normannen des Mittelalters zu schlüpfen und den Verräter und seine Komplizen zu entlarven, indem Sie Indizien untersuchen und Verdächtige befragen!

Die Murder-Party wird ab 14 angemeldeten Personen durchgeführt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Ihnen eine Rückerstattung oder eine Verschiebung angeboten. Diese Aktivität wird ab 12 Jahren angeboten. Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité