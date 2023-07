VISITES ESTIVALES – DÉCOUVERTE DE LA VILLE-HAUTE Place Saint-Pierre Bar-le-Duc, 11 juillet 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Construite autour du château, siège des pouvoirs civil et religieux, la Ville-Haute offre une vision emblématique de ce que fut la Renaissance à Bar-le-Duc. Le temps d’une visite, en fin de journée, laissez-vous emmener dans ce voyage dans le temps depuis l’église Saint-Étienne jusqu’à l’ancien château ducal, en passant par la rue des Ducs et la Tour de l’Horloge.

Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne, place Saint-Pierre.. Tout public

5 EUR.

Place Saint-Pierre église Saint-Étienne

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Built around the castle, seat of the civil and religious powers, the Ville-Haute offers an emblematic vision of the Renaissance in Bar-le-Duc. At the end of the day, let yourself be taken on a journey through time from the Saint-Etienne church to the old ducal castle, passing through the Rue des Ducs and the Tour de l’Horloge.

Meet in front of the church of Saint-Etienne, place Saint-Pierre.

Construida en torno al castillo, sede de los poderes civil y religioso, la Ville-Haute ofrece una visión emblemática de lo que fue el Renacimiento en Bar-le-Duc. Al final de la jornada, déjese llevar en un viaje en el tiempo desde la iglesia de Saint-Etienne hasta el antiguo castillo ducal, pasando por la rue des Ducs y la Tour de l’Horloge.

Encuentro frente a la iglesia de San Esteban, plaza Saint-Pierre.

Die Oberstadt wurde um das Schloss herum erbaut, das Sitz der zivilen und religiösen Macht war, und bietet einen emblematischen Einblick in die Renaissance in Bar-le-Duc. Lassen Sie sich am Ende des Tages auf eine Zeitreise von der Kirche Saint-Étienne über die Rue des Ducs und den Uhrenturm bis zum ehemaligen herzoglichen Schloss mitnehmen.

Treffpunkt: vor der Kirche Saint-Étienne, Place Saint-Pierre.

