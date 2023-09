LE TRANSI À LA LOUPE : ENQUÊTE AUTOUR D’UNE SCULPTURE Place Saint-Pierre Bar-le-Duc, 5 mars 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Le Transi de Ligier Richier reste énigmatique malgré toutes les études dont il a fait l’objet. Par le biais d’une petite enquête, peut-être en saurez-vous un peu plus sur ce chef-d’oeuvre de la sculpture ?

Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne, place Saint-Pierre.

À partir de 8 ans.. Tout public

Mardi 2024-03-05 14:30:00 fin : 2024-03-05 . 5 EUR.

Place Saint-Pierre Église Saint-Étienne

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Ligier Richier’s Transi remains enigmatic despite all the studies that have been made of it. Through a little investigation, perhaps you will learn a little more about this masterpiece of sculpture?

Meet in front of the Saint-Etienne church, place Saint-Pierre.

From 8 years old.

La Transi de Ligier Richier sigue siendo enigmática a pesar de todos los estudios de los que ha sido objeto. ¿Quizás pueda averiguar algo más sobre esta obra maestra de la escultura a través de una pequeña investigación?

Cita frente a la iglesia de Saint-Etienne, plaza Saint-Pierre.

A partir de 8 años.

Der Transi von Ligier Richier bleibt trotz aller Studien, die über ihn durchgeführt wurden, rätselhaft. Vielleicht können Sie durch eine kleine Untersuchung etwas mehr über dieses Meisterwerk der Bildhauerei herausfinden?

Treffpunkt: vor der Kirche Saint-Etienne, Place Saint-Pierre.

Ab 8 Jahren.

