Balade urbaine et photographique – Safari des matériaux Place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen, 11 novembre 2023, Caen.

Balade urbaine et photographique – Safari des matériaux Samedi 11 novembre, 14h30 Place Saint-Pierre, 14000 Caen Gratuit – Sur inscription

Dans le cadre de leur résidence d’architecture « Imaginaires de réemploi », Hannah Höfte et Marion Chapon vous proposent un « Safari des matériaux » dans la ville de Caen ! Une balade photographique à la découverte de l’architecture et des espaces urbains sous le prisme de leur matérialité. Tout au long du parcours, vous serez invités à observer et échanger autour des matériaux qui font la ville afin d’en constituer ensemble un inventaire participatif et sensible. A vos appareils !

Cette balade est organisée en partenariat avec les étudiants en Master Design et Transition de l’ésam Caen/Cherbourg.

Actuellement accueillies en résidence d’architecture par Territoires pionniers et le Plateau circulaire, Hannah et Marion explorent nos « imaginaires de réemploi » afin d’accompagner le déploiement de l’économie circulaire dans le bâtiment. En savoir plus.

Place Saint-Pierre, 14000 Caen Place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/territoires-pionniers-maison-de-l-architecture-normandie/evenements/balade-urbaine-et-photographique-safari-des-materiaux »}, {« type »: « email », « value »: « contact@territoirespionniers.fr »}] [{« link »: « https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/Hannah-Hofte-et-Marion-Chapon-en-residence-au-Plateau-Circulaire-autour-du.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:30:00+01:00