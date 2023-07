FÊTE AU BRIC A BRAC place saint- Nicolas Yutz, 15 août 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

L’association Les Uns les Autres vous invite à sa Fête du bric à brac. Tout public

Mardi 2023-08-15 08:00:00 fin : 2023-08-15 18:00:00. 0 EUR.

place saint- Nicolas

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Les Uns les Autres invites you to its « Fête du bric à brac

Les Uns les Autres le invita a su festival de baratijas

Der Verein Les Uns les Autres lädt Sie zu seiner Fête du bric à brac ein

