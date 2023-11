Marché de Noël Place Saint Nicolas Pujols, 10 décembre 2023, Pujols.

Pujols,Lot-et-Garonne

Cadeaux, décorations, produits régionaux et artisanaux, chocolat chaud, vin chaud, marrons chauds…

Au programme :

Photos avec le Père Noël et stands de Noël

Contes de Noël à l’église Sainte Foy

Maquillages, Vélomagicien (tours de magie, sculptures de ballons…).

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Place Saint Nicolas

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Gifts, decorations, regional and artisanal products, hot chocolate, mulled wine, hot chestnuts?

On the program:

Photos with Santa and Christmas stands

Christmas storytelling at Sainte Foy church

Face painting, Velomagician (magic tricks, balloon sculptures?)

Regalos, decoración, productos regionales y artesanales, chocolate caliente, vino caliente, castañas calientes..

En el programa:

Fotos con Papá Noel y puestos navideños

Cuentos de Navidad en la iglesia de Sainte Foy

Pintura de caras, Velomago (trucos de magia, esculturas de globos…)

Geschenke, Dekorationen, regionale und handwerkliche Produkte, heiße Schokolade, Glühwein, heiße Maronen?

Auf dem Programm stehen:

Fotos mit dem Weihnachtsmann und Weihnachtsstände

Weihnachtsmärchen in der Kirche Sainte Foy

Schminken, Velomagier (Zaubertricks, Ballonskulpturen?)

