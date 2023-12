SACRÉ MARCHÉ DE NOËL Place Saint-Nicolas La Croix-aux-Mines, 16 décembre 2023, La Croix-aux-Mines.

La Croix-aux-Mines Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00

Une quinzaine de créateurs et artistes se rassembleront. Ce rendez-vous ponctuera la période de l’Avent, temps de préparation à la fête de Noël, avec beauté, soin et douceur.

Un Sacré marché de Noël pour proposer des cadeaux éthiques que le public pourra choisir en conscience. Invitation à un conte pour petits et grands à 16h chaque jour et une scène ouverte inspirée, samedi à 19h30. Les créateurs, bijoux, bougie, livres, albums, couteaux, photographie, peinture … sont des êtres passionnés qui, par leur engagement, défendent des valeurs vraies et profondes pour embellir le monde, et réjouir les gens, d’esprit. Ces « Sacrés marchés de Noël » participent aussi à la construction d’un Nouveau Monde par l’invitation à mener des transactions avec la monnaie libre (June) ou au sein d’un système d’échange, tel que le Jardin d’échanges universel (J.E.U). Un temps de convivialité autour d’un vin ou d’un jus de pommes BIO chaud, de gourmandises salées et sucrées et qu’il accueillera un public enthousiaste. Entrée libre. Chapeau pour le concert..

0 EUR.

Place Saint-Nicolas

La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est



