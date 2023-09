BAL DES GAZELLES Place Saint-Nicolas La Croix-aux-Mines, 14 octobre 2023, La Croix-aux-Mines.

La Croix-aux-Mines,Vosges

Vous souhaitez nous soutenir dans notre projet du Rallye des Gazelles? Alors cette soirée est faite pour vous. Les gazelles organisent un repas dansant, Couscous et DJ au programme à la salle des fêtes de La Croix aux Mines. Réservations par téléphone jusqu’au 6 octobre.

Le Rallye Aicha des gazelles c’est quoi? Un rallye raid 100% féminin en total hors piste qui se déroule dans le désert Marocain. Les participantes (que l’on nomme les gazelles) ont pour unique matériel une carte et une boussole et doivent rallier plusieurs check-point en parcourant le moins de kilomètres possible. Nous, c’est Karine et Vanessa , belles-sœurs , dites les Gazelles d’Osez l’Aventure engagées pour l’édition 2024 du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. Pourquoi cette aventure ? la quarantaine s’installant nous voulions nous challenger, sortir de notre quotidien et prouver que l’on est capable de se dépasser dans une aventure exceptionnelle ! Pourquoi ensemble ? Il y a des évidences qui ne s’expliquent pas ! L’envie commune, notre complicité et notre complémentarité. Que l’aventure commence !. Tout public

Samedi 2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 23:00:00. 25 EUR.

Place Saint-Nicolas Salle des Fêtes

La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est



Would you like to support our Rallye des Gazelles project? Then this is the evening for you. Les Gazelles are organizing a dinner-dance with Couscous and DJ at the Salle des Fêtes in La Croix aux Mines. Reservations by telephone until October 6.

What is the Rallye Aicha des Gazelles? A 100% women’s off-road rally-raid in the Moroccan desert. Participants (known as « gazelles ») have only a map and a compass, and must complete several checkpoints in as few kilometers as possible. We are Karine and Vanessa, sisters-in-law, known as the Gazelles d’Osez l’Aventure, who have signed up for the 2024 edition of the Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. Why this adventure? As we enter our forties, we wanted to challenge ourselves, get away from our everyday lives and prove that we’re capable of surpassing ourselves in an exceptional adventure! Why together? There are some things that can’t be explained! Our common desire, our complicity and our complementary nature. Let the adventure begin!

¿Quiere apoyarnos en nuestro proyecto Rallye des Gazelles? Esta noche es para ti. Las gacelas organizan una cena-baile con cuscús y DJ en la Salle des Fêtes de La Croix aux Mines. Reservas por teléfono hasta el 6 de octubre.

¿Qué es el Rallye Aicha des Gazelles? Un rally raid 100% femenino en el desierto marroquí. Las participantes (conocidas como gacelas) sólo disponen de un mapa y una brújula, y tienen que completar varios puntos de control en el menor número de kilómetros posible. Somos Karine y Vanessa, cuñadas, conocidas como las gacelas de Osez l’Aventure, que nos hemos inscrito en la edición de 2024 del Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. ¿Por qué esta aventura? Al entrar en la cuarentena, queríamos retarnos a nosotras mismas, alejarnos de nuestra vida cotidiana y demostrar que somos capaces de superarnos en una aventura excepcional ¿Por qué juntos? ¡Hay cosas que no se pueden explicar! Nuestro deseo común, nuestra complicidad y nuestra complementariedad. ¡Que empiece la aventura!

Sie möchten uns bei unserem Projekt « Rallye des Gazelles » unterstützen? Dann ist dieser Abend genau das Richtige für Sie. Die Gazellen organisieren ein Tanzessen mit Couscous und DJ im Festsaal von La Croix aux Mines. Telefonische Reservierungen sind bis zum 6. Oktober möglich.

Was ist die Rallye Aicha des gazelles? Eine zu 100 % weibliche Offroad-Rallye, die in der marokkanischen Wüste stattfindet. Die Teilnehmerinnen (die sogenannten Gazellen) haben als einzige Ausrüstung eine Karte und einen Kompass und müssen mehrere Checkpoints erreichen, wobei sie so wenig Kilometer wie möglich zurücklegen müssen. Wir sind Karine und Vanessa, Schwägerinnen, die sogenannten Gazellen von Osez l’Aventure, die an der Rallye Aicha des Gazelles du Maroc im Jahr 2024 teilnehmen. Warum dieses Abenteuer? Mit Anfang 40 wollten wir uns herausfordern, aus unserem Alltag ausbrechen und beweisen, dass wir in der Lage sind, uns in einem außergewöhnlichen Abenteuer selbst zu übertreffen! Warum gemeinsam? Es gibt Selbstverständlichkeiten, die man nicht erklären kann! Der gemeinsame Wunsch, unsere Komplizenschaft und unsere Komplementarität. Das Abenteuer kann beginnen!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES