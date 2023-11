Le Père Noël Place Saint-Nicolas Coutances, 24 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Venez vous faire prendre en photo avec le Père Noël, et déposer votre lettre dans la boîte à lettres. Gratuit..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

Place Saint-Nicolas

Coutances 50200 Manche Normandie



Come and have your photo taken with Santa, and drop your letter in the letterbox. Free admission.

Ven a hacerte una foto con Papá Noel y deposita tu carta en el buzón. Entrada gratuita.

Kommen Sie und lassen Sie sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren und werfen Sie Ihren Brief in den Briefkasten. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche