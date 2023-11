Le père Noël Place Saint-Nicolas Coutances, 9 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Le père Noël arrivera l’après-midi, place Saint-Nicolas à Coutances..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place Saint-Nicolas

Coutances 50200 Manche Normandie



Santa Claus will arrive in the afternoon at Place Saint-Nicolas in Coutances.

Papá Noel llegará por la tarde a la plaza Saint-Nicolas de Coutances.

Der Weihnachtsmann wird am Nachmittag auf der Place Saint-Nicolas in Coutances eintreffen.

