Eure-et-Loir Sur les traces des châteaux, de la motte castrale au château « Louis XIII » en passant par les jardins. Place Saint Nicolas Courville-sur-Eure, 16 septembre 2023, Courville-sur-Eure. Sur les traces des châteaux, de la motte castrale au château « Louis XIII » en passant par les jardins. Samedi 16 septembre, 14h30 Place Saint Nicolas Une seule visite rendez vous à 14H30 Place St Nicolas. Sur les traces des trois châteaux qui se sont succédé, de la motte castrale au château style Louis XIII. L’organisation du domaine dans le temps et l’espace. L’implication des familles seigneuriales dans le développement de la ville. Visite des différents sites qui se terminera par les jardins et la porte monumentale d’accès à ceux-ci. Place Saint Nicolas Place Saint Nicolas 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 18 07 90 https://www.courville-sur-eure.fr/ Visite sur les traces des trois châteaux qui se sont succédés Stationnement place St Nicolas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

