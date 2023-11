La Crèche Vivante Place Saint-Michel Salon-de-Provence, 23 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Tous les animaux de la ferme vous donnent rendez-vous sur la place Saint-Michel !.

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Place Saint-Michel

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



All the farm animals are waiting for you in Place Saint-Michel!

Todos los animales de la granja estarán presentes en la plaza Saint-Michel

Alle Tiere des Bauernhofs treffen sich mit Ihnen auf dem Place Saint-Michel!

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence