Salon-de-Provence Musique et chants par chœur et orchestre. Place Saint Michel Salon-de-Provence, 17 septembre 2023, Salon-de-Provence. Musique et chants par chœur et orchestre. Dimanche 17 septembre, 18h00 Place Saint Michel Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Places limitées à 200 personnes. CONCERT ÉGLISE SAINT-MICHEL

Musique et chants par chœur et orchestre. 1ère partie : Musique/orchestre de l’école de musique de Pélissanne,

2ème partie : Chants du monde / chorale « Pélichante » 40 choristes avec piano.

3ème partie : Credo de la Missa Popularis / chorale et cordes (violons et violoncelles)

Une Proposition des amis des orgues historiques de salon de Provence,

Participation libre au profit de l’Association Place Saint Michel Place Saint Michel 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

