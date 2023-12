La Kemperloise – Marche-course contre le cancer Place Saint-Michel Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé La Kemperloise – Marche-course contre le cancer Place Saint-Michel Quimperlé, 2 juin 2024, Quimperlé. Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:30:00

fin : 2024-06-02 13:00:00 . Pour l’échauffement, animation d’Open forme.

Gymnastique rythmique proposée aux différents coins du parcours.

Deux courses, de 3 et 6 km, que l’on pourra faire en marchant ou en courant, traverseront la ville. .

Place Saint-Michel

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Code postal 29300 Lieu Place Saint-Michel Adresse Place Saint-Michel Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville Place Saint-Michel Quimperlé Latitude 47.8708574 Longitude -3.5487116 latitude longitude 47.8708574;-3.5487116

Place Saint-Michel Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/