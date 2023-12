Concert d’orgue – Récital de Mickaël Gaborieau Place Saint-Michel Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Concert d’orgue – Récital de Mickaël Gaborieau Place Saint-Michel Quimperlé, 18 février 2024, Quimperlé. Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00 . Organiste à St Louis de Lorient et professeur à l’Académie de musique sacrée de Ste Anne d’Auray.

Organisé par les Amis de l’orgue de Quimperlé

Dans le cadre des moments musicaux du dimanche. .

Place Saint-Michel Église Notre-Dame de l’Assomption

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Code postal 29300 Lieu Place Saint-Michel Adresse Place Saint-Michel Église Notre-Dame de l'Assomption Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville Place Saint-Michel Quimperlé Latitude 47.87107 Longitude -3.54879 latitude longitude 47.87107;-3.54879

Place Saint-Michel Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/