2023-06-11 17:30:00 – 2023-06-11 18:30:00

Finistère Quimperlé . Concert par le duo « L’instant violon et orgue » composé de Jean-Marie Lions au violon, et de Roland Guyomarch à l’orgue.

Jean-Marie Lions, violon, a effectué ses études initiales au C.N.R de Versailles avec Robert Gent. Il crée en 2013 l’Instant Violon & Orgue avec Roland Guyomarch. Roland Guyomarch, orgue, a débuté sa formation musicale par l’apprentissage du piano.

Sa passion pour l’orgue le conduit à se former auprès d’organistes renommés comme Louis Thiry, François-Henri Houbart…

Il est titulaire du CAPES d’éducation musicale.

Il a exploré le répertoire pour la bombarde et l’orgue, et a été second finaliste au concours régional de Chantepie en 2012.

Il est également organiste liturgique à Plougastel-Daoulas. Concert organisé par les Amis de l’orgue de Quimperlé. Entrée libre unorgueaquimperle@gmail.com +33 6 63 62 84 96 Place Saint-Michel Eglise N.D. de l’Assomption Quimperlé

