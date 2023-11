LES HIVERNALES DE JUVIGNAC Place Saint-Michel Juvignac, 6 décembre 2023, Juvignac.

Juvignac,Hérault

PREMIÈRE ÉDITION des Hivernales de Juvignac, organisées du 6 au 22 décembre..

2023-12-06 fin : 2023-12-22 . .

Place Saint-Michel

Juvignac 34990 Hérault Occitanie



FIRST EDITION of the Hivernales de Juvignac, organized from December 6 to 22.

PRIMERA EDICIÓN de las Hivernales de Juvignac, organizadas del 6 al 22 de diciembre.

ERSTE AUSGABE der Hivernales de Juvignac, die vom 6. bis 22. Dezember veranstaltet werden.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MONTPELLIER