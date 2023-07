Les brûlants pisciformes – Jeanne Cardinal Place Saint-Mexme Chinon, 1 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

En puisant dans le répertoire de formes du design d’objet Jeanne Cardinal explore les techniques de modelage et les mutations de la céramique par le feu. Ses collages oniriques en volume entrent en résonance avec les décors sculptés de la Collégiale Saint Mexme..

Dimanche 2023-07-01 15:00:00 fin : 2023-08-31 13:00:00. EUR.

Place Saint-Mexme

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Drawing from the repertoire of forms of object design, Jeanne Cardinal explores the techniques of modeling and the mutations of ceramics through fire. Her dreamlike collages in volume resonate with the sculpted decorations of the Collegiate Church of Saint Mexme.

Basándose en el repertorio de formas del diseño de objetos, Jeanne Cardinal explora las técnicas de modelado y las mutaciones de la cerámica a través del fuego. Sus collages oníricos en volumen resuenan con las decoraciones esculpidas de la Colegiata de Saint Mexme.

Indem sie aus dem Formenrepertoire des Objektdesigns schöpft, erforscht Jeanne Cardinal die Modellierungstechniken und die Veränderungen der Keramik durch das Feuer. Ihre traumhaften Volumencollagen treten in Resonanz mit den skulpturalen Dekorationen der Stiftskirche Saint Mexme.

