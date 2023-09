Exposition : « Du nouveau place Saint-Médard ! » Place Saint-Médard Thouars, 16 septembre 2023, Thouars.

Exposition : « Du nouveau place Saint-Médard ! » Samedi 16 septembre, 08h00 Place Saint-Médard Gratuit. Entrée libre.

Venez voir au cœur de Thouars une exposition qui en retracera son histoire sur les 50 ans de la société d’histoire, d’archéologie et des arts du Pays Thouarsais. Vous pourrez aussi profiter de tout les restaurants et bars sur la place pour vous y raffraîchir et d’un jeu de piste dans la ville sur les traces des actions de l’association.

Place Saint-Médard 79100 Thouars, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:59:00+02:00

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:59:00+02:00

©Ville de Thouars