Soirée champêtre et musicale Place Saint Martin Toulon-sur-Allier, 24 juin 2023, Toulon-sur-Allier.

Toulon-sur-Allier,Allier

Le Comité des Fêtes vous convie à sa soirée champêtre et musicale sur la place Saint Martin. Plongez dans une atmosphère festive et profitez d’une soirée pleine de surprises et de divertissements ! Ne manquez pas cette expérience unique !.

2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Place Saint Martin

Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes invites you to its country and musical evening on the Place Saint Martin. Immerse yourself in a festive atmosphere and enjoy an evening full of surprises and entertainment! Don’t miss this unique experience!

El Comité des Fêtes le invita a su velada campestre y musical en la Place Saint Martin. Sumérjase en un ambiente festivo y disfrute de una velada llena de sorpresas y diversión No se pierda esta experiencia única

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem ländlichen und musikalischen Abend auf dem Place Saint Martin ein. Tauchen Sie ein in eine festliche Atmosphäre und genießen Sie einen Abend voller Überraschungen und Unterhaltung! Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen!

Mise à jour le 2023-05-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région