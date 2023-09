Festival Résurgence VII: soirée d’ouverture Place Saint-Martin Souillac, 28 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

17h: ouverture de l’exposition au public à la salle Saint Martin

18h: discours sous la halle

19h: performance dansée proposée par la Compagnie Topaze sur la terrasse du lycée Louis Vicat autour de de l’œuvre de Michel Zachariou

19h30-21h: cocktail concocté par le lycée Hôtelier et ouverture de l’exposition de Michel Zachariou au centre de documentation et d’information.

2023-09-28 17:00:00 fin : 2023-09-28 21:00:00. EUR.

Place Saint-Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie



5pm: exhibition opens to the public in the Salle Saint Martin

6pm: speeches under the covered market

7pm: dance performance by Compagnie Topaze on the Lycée Louis Vicat terrace, based on the work of Michel Zachariou

7:30-9pm: cocktail reception hosted by the Lycée Hôtelier and opening of the Michel Zachariou exhibition at the documentation and information center

17.00 h: apertura al público de la exposición en la Salle Saint Martin

18.00 h: discursos en el mercado cubierto

19.00 h: espectáculo de danza de la Compagnie Topaze en la terraza del Lycée Louis Vicat, basado en la obra de Michel Zachariou

19.30-21.00 h: cóctel ofrecido por el Lycée Hôtelier e inauguración de la exposición Michel Zachariou en el centro de documentación e información

17 Uhr: Eröffnung der Ausstellung in der Halle Saint Martin

18 Uhr: Rede in der Halle

19 Uhr: Tanzperformance der Compagnie Topaze auf der Terrasse des Lycée Louis Vicat rund um das Werk von Michel Zachariou

19.30-21.00 Uhr: Cocktailparty des Lycée Hôtelier und Eröffnung der Ausstellung von Michel Zachariou im Dokumentations- und Informationszentrum

