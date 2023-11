Marché de Noël Place Saint-Martin Oltingue, 9 décembre 2023, Oltingue.

Oltingue,Haut-Rhin

Artisanat divers, Restauration sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

Place Saint-Martin

Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est



Various crafts, Catering on the spot.

Artesanía variada, Catering in situ.

Verschiedene Kunsthandwerke, Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme du Sundgau