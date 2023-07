Temple Saint-Martin Place Saint Martin Montbéliard, 1 juillet 2023, Montbéliard.

Montbéliard,Doubs

Construit en 1601, cet édifice matérialise le particularisme du Pays de Montbéliard : un îlot de protestantisme luthérien de la langue française..

Place Saint Martin

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Built in 1601, this building embodies the particularity of the Pays de Montbéliard: an island of Lutheran Protestantism in the French language.

Construido en 1601, este edificio encarna la particularidad del Pays de Montbéliard: una isla de protestantismo luterano en lengua francesa.

Das 1601 errichtete Gebäude verkörpert die Besonderheit des Pays de Montbéliard: eine Insel des lutherischen Protestantismus in der französischen Sprache.

